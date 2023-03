Serie D. La Sancataldese in casa con il San Luca per il sogno salvezza diretta e la speranza play off

Impegno casalingo per la Sancataldese di Pietro Infantino che oggi ospita in casa il San Luca. Il match, il cui fischio d’inizio è previsto alle 15 al Valentino Mazzola, appare importante per i padroni di casa nell’ottica di un risultato favorevole che potrebbe da un lato avvicinare i verdeamaranto alla salvezza diretta e dall’altro potrebbe, perchè no, consentirgli di sognare un posto nella griglia dei play off.

Mancano ancora 7 gare con 21 punti potenziali da assegnare e non è detto che i verdemaranto non riescano, in extremis, ad inserirsi nella lotta per un posto nei play off. Ad ogni modo, oggi la Sancataldese è chiamata a confermare sul campo quanto di buono fatto vedere nelle ultime gare nelle quali è riuscita ad esprimere un buon calcio e a portare a casa risultati importanti per la sua classifica.

I prezzi al botteghino di Sancataldese – San Luca sono:

GRADINATA CENTRALE: 15€

GRADINATA: 12€ (Tariffa Young** & Donna €8)

CURVA: 8€

OSPITI: 12

Prezzi in Prevendita:

GRADINATA CENTRALE: 12€

GRADINATA: 10€ (Tariffa Young** & Donna €6)

CURVA: 6€

OSPITI: 10€

(Ragazzi Gratis fino a 12 anni)

La chiusura delle prevendite è prevista domenica 19 marzo alle ore 11. Le prevendite sono già ATTIVE presso:

Tabaccheria MENNA in Corso Vittorio Emanuele n. 98. – SAN CATALDO

Tabaccheria Cammarata in Corso Vittorio Emanuele n. 13. – SAN CATALDO

I biglietti potranno essere acquistati anche online attraverso il link: https://www.postoriservato.it/…/acquista-biglietti…