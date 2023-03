Scontro tra tir e tre auto: nonna e nipote muoiono sul colpo. Quattro i feriti

Due donne morte, nonna e nipote, quattro persone ferite: è il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada A4 Milano- Venezia nel tratto compreso tra l’uscita di Pero/Fiera Milano e quella di Milano viale Certosa.

Le due vittime sono nipote e nonna, rispettivamente di 15 e 58 anni. Un tragico destino di morte che, purtroppo, ha legato la nonna alla nipote. Una tragedia che ha lasciato una scia di grande dolore.

Ancora da accertare le cause del tragico sinistro della cui ricostruzione si sta occupando la Polizia Stradale. Un tir e tre macchine che viaggiavano in direzione Venezia si sarebbero scontrate in modo violento. Nonna e nipote che viaggiavano a bordo di una Opel corsa sono decedute sul colpo.

La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto vigili del fuoco di Milano, l’elisoccorso, quattro ambulanze e due automediche. Ma quando i pompieri hanno estratto dalle lamiere le due donne per loro non c’è stato niente da fare.