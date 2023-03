Progetti internazionali al Liceo delle Scienze Umane “Manzoni – Juvara” di Caltanissetta

CALTANISSETTA. Il Liceo delle Scienze Umane Economico Sociale dell’I.I.S.S. “Manzoni – Juvara” di Caltanissetta, diretto dalla prof.ssa Agata Rita Galfano sta partecipando al progetto Erasmus + programme KA121-VET-000058406, Mobility for teachers and learners, con il coordinamento del Consorzio Promimpresa e la collaborazione internazionale di European ERA.

Già nell’anno scolastico 2021-22 la scuola aveva partecipato ad altri progetti Erasmus Mobilità e formazione docenti a Malaga e a Bratislava(Slovacchia). I corsi di formazione docenti, relativi ai partenariati europei, sono stati svolti in lingua inglese e miravano alla conoscenza diretta dei sistemi scolastici dei due Paesi visitati e favorivano lo scambio culturale e il long life learning.

Quest’anno, dal 24 febbraio al 09 marzo, è invece partito per Malaga un gruppo di 10 studenti del triennio LES che ha svolto attività di PCTO presso le strutture spagnole Anfremar e Garderie baby. Gli studenti, accompagnati dalla prof.ssa Rizzo, docente di lingua inglese, hanno avuto l’opportunità di sperimentare e collaborare con realtà spagnole e nel contempo ammirare le bellezze della città e della costa di Malaga; hanno appreso e vissuto uso e costumi dell’Andalusia per 14 giorni, rientrando con un bagaglio culturale certamente arricchito.

Nel maggio prossimo, inoltre, un secondo gruppo di 25 studenti si recherà a Malta per un altro progetto di mobilità Erasmus volto all’approfondimento della lingua inglese ed alla conoscenza di usi e costumi dell’isola.

Di un altro progetto internazionale, il Muner (MODEL UNITED NATIONS EXPERIENCE RUN) è stata protagonista Sara Scarpulla della classe III A del Liceo delle Scienze Umane. L’ alunna ha partecipato, in qualità di delegata, ad una simulazione di una seduta delle Nazioni Unite che si è svolta nella sede ufficiale di New York.

Per 5 giorni migliaia di studenti si sono confrontati, naturalmente in lingua inglese, con altri coetanei provenienti da altri paesi del mondo sui temi salienti dell’Agenda mondiale. Utilizzando le regole di procedura delle Nazioni Unite, i giovani “ambasciatori”, hanno affrontato gli stessi temi che i veri diplomatici discutono all’interno del Palazzo di Vetro. Un’esperienza formativa importante che per Sarah è stata un momento di crescita e un’opportunità di potenziamento della lingua inglese