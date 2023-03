Sono circa 900 mila le ospedalizzazioni “perse” sia nel 2020 che nel 2021, e la spesa sanitaria pubblica italiana in rapporto al PIL si mantiene ancora molto al di sotto della media dei Paesi OCSE e G7. È quanto emerge dal 20° Rapporto sull’attività ospedaliera in Italia “Ospedali&Salute”, presentato da Aiop, l’Associazione italiana ospedalità privata, realizzato in collaborazione con Ermeneia