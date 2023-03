Il presidente della Nissa Sergio Iacona ha annunciato che accetterà la carica di presidente onorario

"nei prossimi giorni pertanto, sarà costituita una società di capitali per dare una veste giuridica più consona ai campionati che la Nissa dovrà affrontare e che mirano al professionismo"

Novità importanti alla Nissa. Nelle ultime ore il presidente Sergio Iacona ha annunciato che accetterà con grande entusiasmo la carica di presidente onorario offerta da Luca Giovannone.

Questo significa che l’iter per il passaggio di consegne societario è ormai prossimo ad essere avviato. Iacona ha detto: “Accetto con grande entusiasmo la carica di presidente onorario della Nissa offerta da Giovannone per provare a contribuire alla mobilitazione della Caltanissetta sportiva per aiutare Luca Giovannone in questo suo progetto; la prossima stagione – ha aggiunto – vivremo un’opportunità direi irripetibile”.

Iacona ha poi concluso: “Si tratta del passaggio di un treno che non può assolutamente essere perso; nei prossimi giorni pertanto, sarà costituita una società di capitali per dare una veste giuridica più consona ai campionati che la Nissa dovrà affrontare e che mirano al professionismo; voglio ringraziare i soci che mi hanno permesso di diventare presidente della Nissa; ringrazio anche Vincenzo Cancelleri che ha avuto il merito di aver portato Luca Giovannone a Caltanissetta”.