Il nisseno Ivan Perriera nominato direttore operativo di Assofficina

Nell’ambito del rinnovo del Consiglio Direttivo Assofficina 2023-2025 il nisseno Ivan Perriera è stato nominato direttore operativo. Per il Consiglio Direttivo sono stati confermati il Presidente Dimitri Zambernardi, Dima Allestimenti, ed il Vice Presidente Michele Lizzi, Mgf Motorhome, mentre è stato nominato come nuovo Consigliere, Romano Biondino, di Passione Camper.

Assofficina, con l’obiettivo di strutturarsi in modo più completo, ha nominato Ivan Perriera come Direttore Operativo. Perriera, che può vantare una vastissima quanto competente esperienza nel settore, opererà in collaborazione con il Presidente di Assofficina e gestirà esclusivamente le pubbliche relazioni tra Assofficina e le altre organizzazioni del settore; si occuperà della promozione e delle comunicazioni delle attività di Assofficina, curerà, inoltre, i rapporti (non tecnici) tra gli associati ed il Consiglio Esecutivo e viceversa.