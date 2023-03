Grecia, scontro fra due treni: 40 morti e almeno 50 dispersi. “Polverizzate due carrozze”, arrestato un capostazione

Un incidente ferroviario in Grecia ha provocato la morte di almeno 40 persone e il ferimento di altre 130, di cui sei ricoverati in terapia intensiva.

I dispersi sono trai 50 e i 60. Nello scontro sono rimasti coinvolti un treno merci e uno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco. Il capostazione di Larissa è stato arrestato. Secondo i media greci, si tratta del “peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai conosciuto”. Sono stati mobilitati circa 150 vigili del fuoco e 40 ambulanze.

Tre giorni di lutto nazionale

I vigili del fuoco hanno spiegato che tre vagoni sono deragliati dopo lo scontro: uno dei vagoni del convoglio passeggeri ha preso fuoco e diverse persone sono rimaste intrappolate. Il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale.

Le ultime notizie sull’incidente ferroviario di oggi

L’incidente fra il treno merci e il convoglio passeggeri si è verificato nei pressi della cittadina di Larissa, nel centro del Paese, ma ancora non è stata definita la dinamica dello scontro fra il treno merci e il convoglio passeggeri:non è chiaro se si sia trattato o meno di un errore umano. Il governatore regionale Kostas Agorastos ha affermato che “più di 250 passeggeri sono stati trasferiti in autobus a Salonicco. Le carrozze 1 e 2 non esistono più, mentre la 3 è deragliata e si è rovesciata”.

Le prime due carrozze polverizzate

I due treni viaggiavano a grande velocità perché non sapevano che l’altro stesse arrivando e l’impatto è stato così violento che non è rimasto nulla delle prime due carrozze dopo l’incidente. “Il sindaco della città vicino all’incidente ha detto che non è rimasto nulla delle prime due carrozze”, afferma il giornalista.

Sul convoglio passeggeri molti studenti universitari

Sul treno passeggeri che si è scontrato con il treno merci c’erano tanti studenti universitari che tornavano a casa dopo i festeggiamenti per il weekend lungo di Carnevale. “È una tragedia terribile e difficile da comprendere, mi dispiace molto per i genitori”, ha detto la viceministro della Sanità, Mina Gaga. Secondo Hellenic Train, operatore ferroviario gestito dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, a bordo viaggiavano circa 350 passeggeri.