Giornata FAI di primavera. Esercito di turisti a Mussomeli. Tutti soddisfatti. Pubblico e Privato in sinergia. Studenti del Virgilio e Hodierna “guide turistiche”

professori del “Virgilio” e “Hodierna” di Mussomeli

MUSSOMELI – Un successone e tutti soddisfatti! Giornata Nazionale FAI domenica 26 marzo 2023: la Sinergia fra pubblico e privato, complice la splendida giornata primaverile, ha dato straordinari risultati di presenze con l’arrivo dei tanti turisti siciliani, provenienti da ogni parte della nostra isola. Hanno letteralmente “preso d’assalto” prima il Castello Manfredonico e, poi, il vicino sito archeologico di Polizzello. Stiamo parlando del Borgo Polizzello, l’ex feudo Polizzello– una delle più grandi proprietà terriere siciliane, appartenente alla famiglia nobiliare dei Trabia . E sarebbe abbastanza facile descrivere, relazionare su una giornata domenicale primaverile in cui ogni momento è stato vissuto da tutti fra emozioni, curiosità, stupore e soddisfazione alla scoperta di un territorio, “li petri di Polizzello” (cosi anticamente chiamato) un lembo di terra che, per lungo tempo, è rimasto sconosciuto a tanti, Un lembo di terra, dunque, con la sua storia, ”u tirrenu di lu cinzu”, facente parte del territorio di Mussomeli: Una storia sapientemente rappresentata dagli studenti del “Virgilio” e dell’Istituto “Hodierna”, protagonisti di un evento promozionale, di cui anche loro si sono resi protagonisti, presenti i loro docenti. Volti sorridenti, accoglienti, quelli di questi ragazzi, assai motivati, entusiasti, preparati, assai felici e compiaciuti per avere potuto esprimere al meglio le proprie potenzialità culturali, certamente frutto di un loro impegno, ed orgogliosi dell’Istituto scolastico che stanno frequentando. Una giornata promozionale, dunque, di cui fra organizzatori e collaboratori , ognuno, per la propria parte, ha contribuito, alla grande, per l’ottima riuscita dell’evento. C’è da sottolineare che i ragazzi dei due Istituti scolastici Virgilio ed Hodierna, che erano in postazione presso il Castello Manfredonico, hanno voluto ideare un percorso dinamico e interessante, ricco di storia, leggende e cultura. E così iI giovani ciceroni hanno accolto “in poesia” i numerosi turisti ai piedi del castello e li hanno poi guidati nelle scuderie. Con sapiente maestria le splendide guide hanno accompagnato i visitatori al secondo portale. Entrati nell’atrio sono stati accolti in una magica dimensione medievale da una dama di corte, da Manfredi III e consorte. Nella sala dei baroni i turisti hanno assistito ad un momento di festa: la visita a Manfredi del re di Sicilia Federico…a seguire la vicenda delle tre donne, una riflessione sulla solitudine da parte di Guiscardo e poi, ancora, nell’atrio, l ‘amaro caso della baronessa di Carini e un grido unanime: NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE … Altrettanto impegno è stato riscontrato nel Borgo Polizzello, dove era presente anche la presidente FAI di Caltanissetta Giulia Carciotto, il direttore del parco Archeologico di Gela Gatteo Luigi Maria e il presidente dell’Ente Parco di Agrigento nonchè nostro concittadino architetto Cris Nucera e l’architetto Rino Bertolone e tanti, tanti visitatori che hanno voluto visitare i luoghi, Intanto l’ambiente era animato dall’attore nostro concittadino Giuseppe Navarra che stupito i visitatori con la sua performance, con la sua bravura e simpatia, riscuotendo applausi e ammirazione. Un evento che farà parlare ancora. Assai soddisfatti il primo cittadino con la Giunta, le associazioni Pro Loco ed Arnia di Mussomeli.