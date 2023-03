Gela, sicurezza rafforzata con controlli interforze e servizi ad “alto impatto”

Controlli interforze nelle aree dove si sono verificati episodi criminosi: sequestrata cocaina, marijuana e hashish, una pistola e un fucile detenuti illegalmente.

Ieri a Gela sono stati eseguiti servizi di controllo del territorio ad “alto impatto” disposti dal Prefetto nel corso della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, svoltasi lo scorso 22 febbraio in Prefettura.

Di seguito all’ordinanza del Questore Ricifari, equipaggi della Polizia di Stato (della Squadra Mobile, del Commissariato di pubblica sicurezza e della Polizia Stradale), dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, coordinati dal Dirigente del Commissariato di P.S., hanno eseguito capillari e mirati controlli nelle aree dove si sono verificati episodi criminosi e che si prestano ad attività delinquenziali. Sono 287 le persone controllate, di cui 52 pregiudicati, 163 automezzi e 21 soggetti sottoposti a misure anticrimine (arrestati domiciliari e sorvegliati speciali di P.S.).

Sono, invece, 18 le violazioni al codice della strada rilevate e 12 le persone trovate con sostanze stupefacenti per uso personale segnalate all’Autorità amministrativa. I poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato hanno tratto in arresto un 24enne per detenzione ai fini di spaccio di 600 grammi di cocaina, hashish e marijuana e detenzione illegale di pistola di provenienza illecita con relativo munizionamento.

Gli agenti del Commissariato, inoltre, nel corso dei controlli eseguiti sui possessori di armi, hanno sequestrato un fucile con matricola abrasa.