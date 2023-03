Esce di casa e si taglia la gola, salvato dal Gps del cellulare

Ieri pomeriggio a Pessano con Bornago, nel Milanese, i Carabinieri della Stazione di Carugate sono intervenuti in un terrenoin zona Cascina Bosco dove hanno rintracciato un italiano 69enne, un pensionato sposato, che poco prima era uscito di casa lasciando un biglietto nel quale palesava intenti suicidi e dettava le volontà per le sue esequie.

I militari, localizzando il telefono cellulare dell’uomo, lo hanno trovato in un terreno disteso in posizione prona con una vistosa ferita da taglio alla gola ma ancora cosciente.

È stato immediatamente soccorso tamponando la ferita. Sul posto personale sanitario lo ha trasportato in elicottero in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano. motivi del drammatico gesto sarebbero da ricondurre a un stato depressivo in cui l’uomo era caduto negli ultimi mesi e per il quale seguiva una terapia.