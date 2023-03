Condizionatori Daikin: le funzioni più importanti

Daikin è uno dei marchi più importanti nel settore della climatizzazione. Al pari dei competitor, questo brand mette a disposizione dei propri clienti condizionatori con pompa di calore che offrono le 4 funzionalità di base: non solo il riscaldamento e il raffrescamento, ma anche la deumidificazione e la ventilazione. Tuttavia vi sono anche modalità di funzionamento specifiche del marchio, presenti anche sui modelli di fascia economica più bassa: vale la pena di scoprirle da vicino per trarne il massimo vantaggio possibile.

Le funzioni dei condizionatori Daikin

La funzione Silent, per esempio, permette di ridurre le emissioni sonore del dispositivo quando è in funzione, mentre la modalità Econo corrisponde alla modalità di risparmio energetico. Attraverso la modalità Powerful si può usufruire di un boost di funzionamento che permette di arrivare alla temperatura voluta tanto in riscaldamento quanto in raffrescamento. Ancora, vale la pena di citare la modalità notturna, che – prestando attenzione ai consumi – consente di mantenere la temperatura notturna sempre piacevole. Infine ecco la modalità Comfort, grazie alla quale il getto di aria viene indirizzato in modo che le persone non ne siano investite direttamente; per altro, ci sono modelli in cui tale funzione è supportata da un sensore di movimento dedicato che permette di rilevare nell’ambiente la presenza di persone.

I modelli di gamma alta

Le funzioni che abbiamo elencato fino a questo momento sono presenti nei modelli Emura e Stylish, che sono quelli di gamma alta di Daikin . Nella linea Siesta le funzioni extra sono due, mentre i prodotti Sensira ne presentano quattro. Non si può non menzionare, però, l’integrazione smart di tutti i condizionatori di questo brand. Parecchi modelli, infatti, sono dotati di una antenna wifi, e l’app Onecta consente di gestirli e di monitorarli da remoto. Questa app agisce come hub per il controllo di un totale di 50 unità smart connesse, anche in case diverse: non solo condizionatori, ma – per esempio – anche caldaie a gas e pompe di calore.

L’uso dei filtri nei condizionatori Daikin

L’impiego di filtri in teoria è molto importante per il trattamento dell’aria di un condizionatore; a livello pratico, tuttavia, non è ancora così comune il ricorso a filtri particolari sugli impianti di climatizzazione. Nella maggior parte dei modelli di Daikin di gamma bassa e media è presente solo un filtro per la polvere grossolana, che non è utile tanto per permettere alle persone di respirare meglio quanto per proteggere il motore. Solo alcuni modelli sono dotati del filtro antiodore. Il discorso cambia quando si pensa ai prodotti di gamma alta, che mettono in evidenza la differenza tra Daikin e gli altri marchi. Infatti, mentre i competitor si limitano a prevedere dei filtri antibatterici a ioni di argento, nel caso di Daikin è presente anche un filtro all’apatite di titanio che garantisce la massima efficacia sia nei confronti dei composti organici volanti che contro i cattivi odori.

La tecnologia Flash Streamer

E non è tutto, perché i migliori condizionatori Daikin sono equipaggiati anche con la tecnologia Flash Streamer, che si basa su un generatore di elettroni che ha il compito di decomporre, e quindi eliminare, gli allergeni, i batter e i virus.

I concorrenti di Daikin

Il costo di un condizionatore Daikin varia in base alla linea a cui si fa riferimento: nel caso della linea Sensire, per esempio, si va da un minimo di 440 euro a un massimo di 900, mentre per la linea Siesta si oscilla tra i 370 e gli 800 euro. Si sale con i prezzi della linea Emura, per un range compreso fra i 500 e i 1.500 euro. Nel novero dei competitor di Daikin, uno dei nomi più importanti è quello di Hisense, almeno per ciò che riguarda i modelli più economici e semplici: un brand che presenta un’offerta abbastanza vasta per i prodotti a costo contenuto. Sono specializzati in modelli di gamma bassa anche i marchi Mitsubishi e Argo, mentre passando ai prodotti di gamma alta non si può non fare riferimento a Samsung, leader nel proporre soluzioni che prestano una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. La stessa Mitsubishi, comunque, spicca per alcuni prodotti di alto valore, e un altro brand di cui ci si può fidare è Hitachi.