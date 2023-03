Carabinieri nel Nisseno identificano un piromane con la videosorveglianza: appiccato incendio in un appartamento

La segnalazione dell’incendio al 112, l’intervento della pattuglia, poi le indagini. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno effettuato una serie di accertamenti in merito ad un incendio verificatosi ad inizio mese ai danni di una privata abitazione.

L’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona ha permesso di identificarne l’autore, il quale è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela come indagato per il reato di danneggiamento a seguito di incendio. Sul caso le indagini sono tuttora in corso. Per quanto riguarda più in generale il fenomeno degli incendi dolosi che si verificano a Gela, oggetto dei quali risultano essere autovetture o pertinenze di private abitazioni, diverse possono essere le cause che sottendono a tale illecita azione: contrasti familiari, condominiali, privati dissidi che muovono da futili motivi, atti di vandalismo, o anche situazioni criminali più rilevanti.

Foto archivio