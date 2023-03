Caltanissetta, UNICEF conferma la Don Milani come “Scuola Amica”

Per il sesto anno consecutivo, l’ Istituto Comprensivo “Don Milani” di Caltanissetta è stato designato dal Ministero dell’Istruzione e dal Comitato Italiano per l’UNICEF, “Scuola Amica delle Bambine, dei Bambini e degli Adolescenti”, riconoscimento per il lavoro svolto nella promozione e nell’attuazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Gli attestati sono stati consegnati presso l’Ufficio Scolastico Regionale di Caltanissetta dal Presidente dell’UNICEF Dr.ssa Michela Nicosia, del D.S. Dario Costantino e dal Presidente della Consulta Giovanile Aureliano Cereda, alle insegnanti referenti dell’I.C. “Don Milani”, Prof.ssa Letizia Valenza per la Scuola Secondaria di primo grado e all’ Ins. Liliana Zappalà per la Scuola Primaria.

Foto in basso: i referenti degli istituti scolastici designati dal Ministero per l’UNICEF.