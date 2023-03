Caltanissetta, “Una mimosa per te”: oggi il S.Elia accoglie le donne con un fiore

Oggi, 8 marzo 2023, il Presidio Ospedaliero S. Elia di Caltanissetta ha riservato un piccolo omaggio floreale per tutte le donne che oltrepasseranno i cancelli della struttura.

Un segno simbolico che vuole sottolineare l’importanza della donna in tutte le sue sfaccettature.

Prima di andare via, all’uscita che si affaccia su via Luigi Monaco, è stata sistemata una postazione piena di cestini con “Una mimosa per te”.

“Non ci sarà distinzione tra pazienti, visitatrici o operatrici sanitarie. Tutte le donne, per noi, hanno la stessa importanza e come tali vanno celebrate con un omaggio floreale” hanno spiegato i promotori dell’iniziativa che, con un sorriso e una parola di conforto stanno distribuendo un mazzolino di mimosa a ogni donna di passaggio.

Non si tratta della prima iniziativa che l’ASP2 di Caltanissetta organizza in occasione della festa delle donne. L’8 marzo 2022, infatti, nella facciata dell’ospedale, visibile da una vasta area della città, era stata proiettato un mazzolino di mimosa su sfondo blu. Era appena iniziata la guerra in Ucraina e, con quell’illuminazione architetturale, il Presidio ospedaliero nisseno voleva essere vicino a tutte le donne che stavano soffrendo non soltanto per la loro salute fisica ma anche per il conflitto bellico.

Non sarà certamente un fiore a trasformare lo stato fisico o psicologico di una donna ma l’auspicio, con “Una mimosa per te”, è quello di far sentire ogni donna “importante” perché accolta, ascoltata e celebrata nel suo essere, semplicemente, donna.