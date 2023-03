Caltanissetta. Presentata la pasta prodotta con grano duro antico siciliano “Perciasacchi” con aggiunta di licopene

CALTANISSETTA. Presentata al Convegno di Palazzo Moncada La filiera dei frumenti antichi siciliani: dalla produzione alla realizzazione di prodotti nutraceutici” la pasta prodotta con grano duro antico siciliano, di Perciasacchi (varietà da conservazione), nel formato rigatoni, trafilata al bronzo ed essiccata a bassa temperatura, funzionalizzata con aggiunta di licopene. Dotata di capacità antiossidanti, in grado di prevenire malattie tumorali nell’organismo umano, questa sostanza è stata estratta da alcuni ecotipi siciliani di pomodoro.

Nell’ultimo decennio, si è assistito a un notevole incremento sul mercato di alimenti funzionali; studi scientifici hanno dimostrato il loro effetto positivo sulla salute sia in termini di prevenzione sia in termini di apporto nutrizionale. Il convegno, moderato dal Dott. Nino Sutera, coordinatore editoriale di Terrà, è stato organizzato dal Dipartimento Di3A dell’Università degli Studi di Catania, dall’OP Rossa di Sicilia e dall’azienda agricola Samperi. Sono intervenuti, tra gli altri, l’Avv. Walter Tesauro, Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta, il Prof. Giuseppe Di Miceli, Dipartimento SAAF dell’Università degli Studi di Palermo, il Dott. Piero Lo Nigro, Presidente della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Siciliana, l’Avv. Francesco Nicoletti, Assessore del Comune di Caltanissetta con delega alla Crescita Territoriale. Presente in collegamento streaming il Dott. Dario Cartabellotta, Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana.



“La pasta è certamente un alimento base della Dieta Mediterranea. Per questo motivo, può essere identificata come uno “strumento di veicolazione” di sostanze funzionali e nutraceutiche e come alimento per garantire la sostenibilità anche a tavola, sia per l’ambiente che per la società” racconta la Dott.ssa Giulia Accardi del Dipartimento BIND dell’Università degli Studi di Palermo. “Possiamo certamente contribuire a raggiungere questo obiettivo attraverso l’assunzione di cibi funzionali e nutraceutici, che posseggono un potere antiossidante e anti-infiammatorio, sviluppati e consumati per la prevenzione delle patologie croniche e dell’invecchiamento precoce”.



Obiettivo del progetto Fi.Si.Pro. è lo sviluppo e il rafforzamento della filiera dei frumenti antichi siciliani attraverso la realizzazione di attività che, interessando i segmenti coinvolti (coltivazione, prima e seconda trasformazione), riescono a soddisfare le richieste dei vari attori che operano all’interno di essa, nonché quelle dei consumatori finali, sempre più esigenti in fatto di salubrità, bontà, eticità ed eco-sostenibilità delle produzioni, ivi comprese la tutela e la valorizzazione della biodiversità. Il progetto, quindi, si inserisce nella lunga tradizione della coltivazione di grano in Sicilia, coltura cardine che contribuisce per il 23% alla produzione nazionale. In questo macro contesto, trovano spazio i grani duri antichi siciliani, riscoperti e reintrodotti in coltivazione in questo ultimo decennio da numerosi agricoltori dell’Isola.



“Oggi, il mercato del grano duro in Sicilia rappresenta un’importante risorsa per l’agricoltura dell’Isola. Si producono circa 773.000 tonnellate, coltivate su una superfice di 270.000 ettari” dichiara il Dott. Ciro Costa del Dipartimento SAAF dell’Università degli studi di Palermo. “Questi incontri sono molto importanti al fine di ragionare insieme sulle cause dell’arretratezza del comparto cerealicolo dell’isola. Tale arretratezza la riscontriamo nella minore remunerazione dell’agricoltore e nelle grandi difficoltà che subiscono le aziende di trasformazione, tanto da non essere competitive sui mercati internazionali. Capire le cause e proporre nuovi modelli organizzativi e tecnologici che riuniscano gli attori della filiera in un sistema organizzato è la strada per la valorizzazione della stessa” conclude.



“L’Unione Europea con la sua politica di sviluppo rurale ha sostenuto i Gruppi Operativi per la ricerca e la modernizzazione dell’agricoltura: sono stati circa 80 i progetti messi in campo al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti e processi agroalimentari e conseguire gli obiettivi di un sistema agricolo e alimentare sano e rispettoso dell’ambiente in grado di coniugare sostenibilità economica, sociale e ambientale” afferma il Dott. Dario Cartabellotta, Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana.



“L’Assessorato all’Agricoltura ottempera alle funzioni istituzionali canalizzando le risorse finanziarie provenienti dall’UE, dallo Stato e dalla Regione, a favore dei beneficiari, programmando, elaborando bandi, istruendo istanze, liquidando richieste, dopo l’opportuna fase di istruttoria e di controllo. L’incontro di oggi è un momento importante per disseminare informazioni pregevoli per tutti” conclude Nino Sutera, Coordinatore editoriale di Terrà, multimediale dell’agricoltura.



Nei prossimi mesi, la pasta funzionale prodotta sarà oggetto di un trial medico che coinvolgerà, un gruppo di persone, uomini e donne di età compresa tra i 20 e i 75 anni, ai quali sarà chiesto di assumere una quantità stabilita di pasta prodotta da grani duri antichi siciliani e funzionalizzata con aggiunta di licopene, all’interno di un regime nutrizionale mediterraneo controllato, al fine di valutare le condizioni generali prima, durante e dopo l’intervento alimentare.



“Fi.Si.Pro. – La Filiera dei frumenti antichi siciliani: dalla produzione alla realizzazione di prodotti nutraceutici” è un progetto approvato e finanziato con il contributo della Regione Sicilia nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, lo strumento di finanziamento e attuazione del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) dell’Isola, Misura 16 “Cooperazione”, Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in misura di produttività e sostenibilità dell’agricoltura.