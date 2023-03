Caltanissetta, PNRR: in Prefettura riunione di monitoraggio dei progetti in cantiere

Nella mattinata di oggi il Prefetto di Caltanissetta, dott.ssa Chiara Armenia, ha presieduto un’importante riunione in videoconferenza per fare il punto della situazione in merito allo stato di avanzamento delle opere del PNRR.

Alla riunione, oltre al Vicario del Prefetto, dott. Ferdinando Trombadore, era presente anche il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta, dott. Pasquale Li Voti e tutti i Sindaci di questo territorio provinciale.

Nel corso della riunione, il Prefetto ha prioritariamente richiamato l’attenzione dei Sindaci sull’improcrastinabile necessità di inserire nella piattaforma ReGis., quale condizione ineludibile per poter certificare l’opera nel PNRR, tutti i dati delle opere ricollegabili alle misure: M2-C4 (che ricomprende le piccole e medie opere); M5-C2 (in cui rientrano progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazioni e degrado sociale) nonché M131C3I2.1 che riguarda i borghi e M4C1I1.1 relativa agli asili nido. Tali dati dovranno essere costantemente aggiornati al fine di poter ottenere la totale erogazione delle risorse.

Peraltro, il Prefetto ha evidenziato che su tali adempimenti verranno espletati controlli sia da parte della Prefettura, anche con riguardo alle verifiche antimafia, che da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato secondo le rispettive sfere di competenza.

Al riguardo il direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato ha specificato il ruolo dei presidi territoriali costituiti dalle Prefetture e dalle Ragionerie territoriali che svolgono un ruolo di assistenza e supporto agli Enti locali durante tutto il percorso procedimentale che si concluderà con la valutazione finale dell’opera anche ai fini dell’erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell’Interno.