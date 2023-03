Caltanissetta, lo scrittore nisseno Rino Carlino presenta il libro “Non volevo fare il portiere”: lunedì 27 marzo, ore 18.30

Lunedì 27 marzo alle ore 18.30, nella sala convegni della Banca “Fondazione Sicana” in piazza Marconi a Caltanissetta, è in programma la presentazione del libro “Non volevo fare il portiere” dello stimato scrittore nisseno Rino Carlino.

Dopo una serie di apprezzati romanzi d’amore, in questa occasione, l’autore ha compiuto un viaggio indietro nel tempo, per tornare alla sua giovinezza ed alla sua esperienza di valente numero uno, per raccontare un calcio genuino dilettantistico ormai scomparso, di quasi 40 anni or sono. Un garbato, coinvolgente, viaggio introspettivo che mescola, ricordi, aneddoti ed emozioni.

Lo scrittore dialogherà con Nello Ambra e Donatello Polizzi. La splendida voce di Giovanna Saporito regalerà momenti canori.

Rino Carlino sottolinea: “C’era una volta un ragazzo che aggrediva la vita e sognava di giocare da attaccante. Poi si perse ad un centimetro da quel traguardo, e qualcuno lo relegò più indietro a difendere la porta. E le immagini tenute in stallo dal respiro della storia sportiva vorrebbero essere contenute in questo libro”.