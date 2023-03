Caltanissetta, Lions e Rotary regalano 2 Transpallet al Banco Alimentare nisseno

Due transpallet manuali DLF, donati da Lions Club Caltanissetta e Rotary Club di Caltanissetta, possono diventare il punto di lancio per la realizzazione di un progetto che il Banco Alimentare della Sicilia ODV persegue da anni nella provincia nissena: avere una “Casa del Banco”, un magazzino quindi, che renda più efficace e immediata la distribuzione degli alimenti alle 61 strutture caritative convenzionate che si impegnano ogni giorno in tutto il comprensorio di Caltanissetta e Agrigento per aiutare 20.000 persone in difficoltà.

Ecco perché la piccola cerimonia che si è svolta sabato mattina nei locai che Padre Lovetere, della parrocchia San Marco, mette a disposizione in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare tutti gli anni, alla presenza dei presidenti Salvatore Pilato, dei Lions, e Fabio Tornatore del Rotary, Delfino La Delfa della DLF, che ha agevolato l’acquisto dei due transpallet con uno sconto cospicuo, e di Francesco Cottone volontario del Banco Alimentare rappresenta la prima pietra per la costruzione di una Rete in grado di far dialogare imprese, enti locali, territorio e Banco Alimentare per trovare non solo un magazzino ma anche soluzioni possibili e concrete per aiutare i più deboli, contrastare con efficacia lo spreco alimentare e dare risposte certe e veloci non solo alle richieste che arrivano dalla provincia di Caltanissetta e di Agrigento.

Ogni mese le strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare sono costrette ad affrontare spese ingenti di trasporto e noleggio mezzi per ritirare gli alimenti nel magazzino di via Passo del Fico a Catania. La presenza di un magazzino a Caltanissetta invece eviterebbe l’utilizzo, o meglio, lo spreco di queste somme e il loro reinvestimento in azioni a favore della popolazione e del territorio. Moltiplicare gli aiuti e garantire più cibo a famiglie e minori è l’obiettivo perseguito ogni giorno dal Banco Alimentare della Sicilia guidato da Pietro Maugeri ed è per questo che il dono ricevuto dai due club service ha un valore intrinseco che supera di gran lunga quello economico e pone le basi per un futuro che inizia già da oggi.