Caltanissetta. Lavori di completamento della SS 640: il sindaco annuncia per il 31 marzo incontro pubblico

CALTANISSETTA. Arrivano importanti novità in merito ai lavori per il completamento della SS 640. A darle è stato il sindaco Roberto Gambino che ha annunciato di aver incontrato l’Anas e il ministro Salvini.

“In riferimento alle giustissime e condivise argomentazioni poste nella lettera aperta dei comitati di quartiere, si è concordato un incontro pubblico per venerdì 31 alle ore 16”, ha annunciato il sindaco che ha anche precisato che l’incontro avverrà presso l’abbeveratoio di via Borremans, “al fine di rendere noti i contenuti dell’incontro e di concordare eventuali iniziative da porre in essere per la realizzazione immediata dei lavori”.