Caltanissetta, Intercultura è alla ricerca di famiglie ospitanti: lunedì 13 un incontro online

I volontari di Intercultura di Caltanissetta stanno ricercando e selezionando le famiglie interessate ad accogliere un ragazzo o una ragazza di un altro Paese e, per illustrare progetti e iniziative hanno organizzato per lunedì 13 marzo alle ore 19.00 un incontro online in cui daranno tutte le informazioni sul programma di ospitalità, rispondendo alle domande delle famiglie interessate a candidarsi.

Un’esperienza per nulla astratta ma fatta di concrete esperienze di vita. E per dimostrarlo raccontano la storia di Javiera, una diciassettenne cilena che da un mese è approdata in Sicilia aderendo a un programma di scambio di Intercultura.

“Abita con mamma Rosalia, papà Nicolò e i loro due loro figli di poco più piccoli di lei a San Biagio Platani in quella che sarà la sua casa per un intero anno scolastico.

Con la sua famiglia italiana Javiera ha già imparato a esprimersi in un buon italiano, qualche parola dialettale compresa, a cucinare i piatti tipici siciliani (la pasta alla norma è la sua preferita!) e ad adattarsi allo stile di vita italiano, a partire dalla cena da consumare tutti insieme per raccontarsi com’è andata la giornata, un aspetto così nuovo e da lei molto apprezzato.

Inoltre, all’istituto Luigi Pirandello di Bivona dove studia, Javiera si è già creata il suo cerchio di amicizie con i nuovi compagni italiani e sta ottenendo ottimi risultati nelle verifiche di matematica e inglese, le sue due materie preferite”.

Come lei, altri 600 circa studenti adolescenti di 60 Paesi di tutto il mondo stanno trascorrendo 2, 3, 6 mesi, un intero anno scolastico accolti da una famiglia come dei veri e propri figli e inseriti in una scuola di una delle 158 città italiane dove Intercultura è presente con i suoi volontari.

La fine di quest’anno scolastico si avvicina a grandi passi e quindi occorre programmare già da ora l’arrivo degli oltre 500 giovani che giungeranno in Italia il prossimo settembre.

All’incontro di lunedì 13, oltre i volontari, saranno presenti anche Javiera e i suoi genitori italiani per dare la propria testimonianza.

“È un’esperienza impegnativa quella dell’ospitalità, certo, ma che dà tantissime soddisfazioni a tutti i membri della famiglia: dai genitori ai figli di ogni età. Tant’è che 3 italiani su 10 si dicono disponibili a vivere un’esperienza interculturale internazionale, accogliendo nella propria casa uno studente straniero (fonte: indagine Ipsos su 997 italiani, promossa da Intercultura – giugno 2022)”.

Le motivazioni principali che spingerebbero una famiglia ad ospitare sottendono un forte desiderio di apertura: per il 40% perché è un momento di confronto e scambio culturale, per il 16% per far vivere ai propri figli un’esperienza di scambio reciproco, per il 12% per migliorare la conoscenza di una lingua straniera, per l’11% perché l’esperienza di accoglienza potrebbe essere uno stimolo di crescita per i propri figli. Interessante la risposta del 15% degli intervistati che ravvisa la possibilità “patriottica” di far conoscere e diffondere la nostra cultura e tradizioni. Guidate e assistite dai volontari di Intercultura le famiglie hanno la possibilità di confrontarsi con stili di vita, mentalità e culture diverse regalandosi un viaggio senza muoversi da casa. L‘esperienza di accogliere in famiglia un adolescente proveniente da un altro Paese favorisce il dialogo e l’incontro tra culture e può rappresentare un valido antidoto alla chiusura fisica e mentale che la pandemia prima e la crisi internazionale ora stanno imponendo, a più livelli, nelle nostre vite. “Mettersi in gioco non è solo una questione da ragazzi – spiega Mirko Faraci, Presidente del gruppo di volontari di Caltanissetta anche per una famiglia o una scuola aprire la propria porta a uno studente straniero significa confrontarsi con stili di vita, mentalità e culture diverse. La ricerca di un punto di incontro, mediato dal dialogo interculturale, ha un valore profondo e contribuisce al cambiamento della nostra società e alla crescita di nuove generazioni più aperte e internazionali”.

Al momento la ricerca è attiva per accogliere gli studenti in arrivo per tre, sei, dieci mesi, da inizio settembre 2023. Per chi fosse interessato ad accogliere uno studente straniero può richiedere maggiori informazioni alla responsabile dei programmi di ospitalità del Centro locale di Caltanissetta Carmen Lazzara al numero 0934 1930740 o inviare direttamente la candidatura della propria famiglia attraverso le pagine del sito: www.intercultura.it/famiglie

Per seguire l’incontro online di lunedì 13 marzo, h.19.00 basta registrarsi a questo link https://linktr.ee/interculturacaltanissetta