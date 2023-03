Caltanissetta, incendio all’ospedale Sant’Elia: fiamme spente

Paura all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per un incendio che si e’ sprigionato in un padiglione seminterrato adibito a sala congressi. Sul posto sono intervenute immediatamente tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e le volanti della polizia che hanno immediatamente provveduto a transennare la zona.

Le fiamme, gia’ domate, si sono sviluppate in un luogo distante da dove si trovano i degenti. L’intervento dei vigili del fuoco e’ stato richiesto intorno alle 16. Ancora da accertare le cause del rogo. I danni sono in corso di valutazione . (Agi)