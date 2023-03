Caltanissetta, in prefettura delegazione di migranti del CPR: pasti più vicini alle loro abitudini alimentari e regolare corresponsione di pocket money

Nella mattinata odierna una delegazione di migranti, ospiti del centro di prima accoglienza di Pian del Lago, è stata ricevuta in Prefettura al fine di rappresentare talune criticità inerenti il soggiorno presso la struttura.

La delegazione, accompagnata da un gruppo di ospiti del predetto centro che ha sostato nei pressi del Palazzo del Governo, ha rappresentato, in particolare, l’esigenza di ricevere una diversa tipologia di pasti, più vicina alle abitudini alimentari dei migranti nonché la necessità di ottenere una regolare corresponsione del pocket money da parte dell’ente gestore, lamentando altresì il lungo periodo di permanenza presso il medesimo centro.

Nella circostanza il Vicario del Prefetto ha garantito che la situazione è già costantemente seguita e che per quel che concerne la problematica relativa al vitto già nella giornata odierna saranno somministrati pasti più in linea con le esigenze rappresentate, mentre per ciò che riguarda i pocket money ha assicurato che il gestore del centro è già stato sollecitato a provvedere nel più breve tempo possibile.

In merito al periodo di soggiorno presso la struttura, è stato evidenziato che la durata della permanenza è strettamente correlata alle diverse posizioni individuali di ciascuno degli ospiti in relazione alle norme che regolano l’accoglienza.

Al termine dell’incontro la delegazione ha manifestato soddisfazione per essere stata ricevuta, ringraziando la Prefettura per l’attenzione riservata alle problematiche espresse e per le iniziative adottate per il superamento delle stesse.