Caltanissetta, il sindaco Gambino saluta il questore Ricifari: “La città ti è riconoscente”

Grande affetto nelle parole del post che il dindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha dedicato al questore Emanuele Ricifari che lascia il capoluogo nisseno: è stato trasferito ad Agrigento.

Il primo cittadino del capoluogo nisseno scrive: “Stamattina il questore di Caltanissetta, Dott. Emanuele Ricifari è venuto a salutarmi, da domani ricoprirà la stessa funzione ad Agrigento.In questi anni c’è stata grande collaborazione e sinergia istituzionale, condivisa dagli altri rappresentanti delle forze dell’ordine e soprattutto dal Prefetto dott.ssa Chiara Armenia che ha agito da collante.Grazie Sig. Questore, grazie per quello che ha fatto per la nostra città, grazie per i servizi che ha garantito, ma soprattutto io ringrazio il mio amico Lele che ho avuto sempre accanto soprattutto nei momenti difficili. La città di Caltanissetta ti è riconoscente”.