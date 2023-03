Caltanissetta. Gli studenti del Liceo Classico “Ruggero Settimo” al Model United Nations di New York hanno votato risoluzioni proposte

CALTANISSETTA. Dal 26 febbraio al 6 marzo si è tenuto a New York il Model United Nations (MUN), un meeting internazionale di studenti che ha come oggetto la simulazione del meccanismo di funzionamento degli organi delle Nazioni Unite. L’esperienza che ha visto coinvolti circa 2000 studenti provenienti da vari paesi del mondo riuniti in sessioni per tre giorni riproducendo le attività ONU.

Del liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R. Settimo”, diretto da Irene Cinzia Maria Collerone, hanno partecipato gli studenti Karole Maria La Fisca, Arianna Vezza, Giulia Domenica Calascibetta, Mario Ottavio Milisenna, Giorgia Cuda, Simona Maria Paola Scarpulla, Elena Mangione, Carlotta Maria Ottaviano, Giulia Maria Nicosia, Cecilia Maria Cammarata, Ester Maria Carvotta, Roberta Bello, Gemma Maria Castellano, accompagnati dalla prof.ssa Giusi Iannuzzo.

Emozionanti i momenti vissuti giorno 4 marzo al palazzo di vetro dove i ragazzi prima in commissione poi in plenaria nella grande sala generale dell’assemblea delle Nazioni Unite hanno votato le risoluzioni proposte. Del liceo hanno ricevuto le Honorable Mention le studentesse Elena Mangione, Karole La Fisca e Giorgia Cuda che anche quest’anno hanno portato alto il nome del liceo che da anni di distingue nei Model United Nation.

Tutor del gruppo degli studenti, per conto dell’associazione United Network organizzatrice dell’evento, è stato Agostino Scarlata, ex alunno del liceo che si è distinto in edizione precedente ottenendo oggi il ruolo di tutor. Durante la cerimonia conclusiva è intervenuto l’ambasciatore italiano all’ONU sul ruolo dell’Italia sui temi della parità di genere, contro la violenza sulle donne, sostenibilità ambientale e Martin Luther King III sui temi della giustizia civile.