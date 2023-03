Caltanissetta, FIDAS celebra le donatrici dell’8 marzo con un omaggio floreale e una fetta di torta mimosa

La Fidas Caltanissetta questa mattina ha accolto con una particolare attenzione le donatrici di sangue che si sono recate nella sede del viale della Regione.

A tutte le donne che si sono accomodate nella poltrona, porgendo il loro braccio per la raccolta di sangue intero o emocomponenti, è stata donata una “composizione di Mimose” caratterizzata da un mazzolino di fiori e una fetta dell’omonima torta, dolce tipico ideale per celebrare questo giorno.

Un piccolo gesto che vuole essere soltanto un piccolo “ringraziamento” per il loro costante impegno nel prendersi cura “dell’altro”.

Biologicamente le donne, con la loro capacità procreativa, sono generatrici di vita ma con la donazione di sangue questa abilità viene estesa a tutti coloro che “cedono” il loro sangue o emocomponenti a chi ne ha bisogno. Ed è per questo che la FIDAS Caltanissetta invita tutti coloro che ne hanno la possibilità – uomini e donne – recarsi in associazione per effettuare le analisi di controllo e verificare se possono diventare “donatori di vita”, sperimentando in prima persona la meravigliosa sensazione di poter essere utile agli altri e regalargli un’esistenza più lunga.

Per le donne, però, la donazione di sangue intero è più faticosa e lenta rispetto agli uomini poiché hanno la possibilità di donare soltanto 2 volte l’anno (rispetto alle 4 volte degli uomini) e, per le loro caratteristiche biologiche, non sempre hanno adeguati valori di ferritina. Forse, però, è proprio questo loro “ostinato” bisogno di prendersi cura di chi ha una salute più fragile a rendere questo gesto ancora più prezioso per chi lo riceve.

La possibilità di una donazione di plasma, attiva su prenotazione ormai da diversi mesi anche alla FIDAS Caltanissetta, ha aperto le porte a molte donatrici che, essendo anemiche, non erano considerate idonee alla donazione. Adesso, però, una volta al mese anche loro possono dare il loro contributo di vita senza alcun problema per la loro salute fisica.

La Festa della Donna, per la FIDAS, pertanto è l’occasione per celebrare la bellezza, la forza e la dolcezza delle donne. Tutte caratteristiche che ciascun individuo dovrebbe imparare a emulare per rendere il mondo un posto migliore.