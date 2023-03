Caltanissetta. Birrificio artigianale Realmalto vince 2° premio con la sua Sikelia al Concours International de Lyon

CALTANISSETTA. Il birrificio Realmalto di Caltanissetta ha vinto con la birra SIKELIA la medaglia d’argento al Concours International de Lyon nella categoria Witbier.

La SIKELIA, birra bianca di Sicilia prodotta con ingredienti siciliani, ha riscosso l’approvazione della giuria che le ha attribuito il 2° Premio tra le tante birre pervenute da 47 Paesi di tutto il mondo. La valutazione dei giudici ha riguardato diverse caratteristiche e su alcuni aspetti la SIKELIA ha ottenuto il punteggio di 10/10.

IL mastro birraio Fausto Lentini con la SIKELIA ha voluto creare una birra bianca che avesse gli aromi e il sapore della Sicilia, scegliendo materie prime prodotte nella nostra terra; ha voluto presentare al concorso internazionale di Lione la birra bianca di Sicilia SIKELIA perché crede nella qualità delle materie prime della nostra terra e nel loro sviluppo.

La SIKELIA aveva già riscosso successo al concorso nazionale Best Italian Beer 2021 nella categoria Witbier ottenendo un doppio premio: il Luppolo d’oro per la qualità e l’Etichetta d’argento per il packaging.

Realmalto è un birrificio artigianale pluripremiato: la sua BRUGGIA è stata proclamata Birra dell’Anno 2019 con la medaglia d’oro al concorso nazionale Unionbirrai nella categoria delle Belgian Pale Ale e ha conseguito la Gran Menzione al concorso nazionale Best Italian Beer 2021. La birra QUEEN si è classificata al 2° posto ottenendo il Luppolo d’argento al concorso nazionale Best Italian Beer 2021 nella categoria stile English Amber Ale.

Il birrificio artigianale Realmalto produce anche la birra YOU&6 di stile American Pale Ale e la birra MORAINE di stile London Porter. Realmalto sarà presente al Vinitaly che si terrà a Verona dal 2 al 5 Aprile, nel padiglione dedicato alle birre artigianali. Il birrificio artigianale Realmalto ha la sua sede di produzione e commercializzazione a Caltanissetta in via Due Fontane n. 106.