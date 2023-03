Caltanissetta, aggressione con colpi d’ascia alla moglie: la 66enne ricoverata al Sant’Elia

Una donna di 66 anni è stata soccorsa dal 118 questa mattina, intorno alle 7.30 a Serradifalco in provincia di Caltanissetta, dopo essere stata presa a colpi di ascia dal marito.

La donna, che è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia con codice giallo, aveva ferite al volto, alla spalla e alla mano. E’ stata medicata e sottoposta ad esami diagnostici.

Nonostante i colpi ricevuti, non ha riportato ferite profonde e dunque è stato possibile trattarla in pronto soccorso, ovviamente dopo le consulenze con i medici degli altri reparti.

La paziente, tutt’ora in uno stato di profondo shock per quanto accaduto, è tenuta in osservazione. Sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente sentito la vittima su quanto accaduto.