Bompensiere. Avviati interventi di manutenzione di marciapiedi nel centro abitato

BOMPENSIERE. In questi giorni sono stati posti in essere una serie di interventi di manutenzione di marciapiedi tramite il fondo di progettazione territoriale. Lo ha reso noto il sindaco Salvatore Virciglio. “Con l’ufficio tecnico in questi giorni stiamo realizzando degli interventi di manutenzione dei marciapiedi e delle strade. Si tratta di interventi in economia portati avanti con il prezioso aiuto degli operai comunali, che ringrazio per l’importante apporto”.

“Inoltre- ha aggiunto il sindaco – per un più organico miglioramento del decoro urbano abbiamo dato incarico a dei tecnici esterni di procedere alla redazione di due progetti di riqualificazione di “strade e marciapiedi” e “piazzette e cortili”, accedendo al fondo progettazione territoriale, senza oneri per le casse comunali.

Contiamo di potenziare il programma triennale delle opere pubbliche in maniera da potere avere dei progetti su cui investire per sviluppare il nostro territorio”.