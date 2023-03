Basket Promozione. A Noto vittoria esterna del Cusn Caltanissetta sulla Fenice Basket: nisseni sempre secondi

Il Cusn ha battuto 43-40 fuori casa la Fenice Basket a Noto. La partita, valevole per la 1^ giornata di ritorno (fase ad orologio) del gruppo D di Promozione, ha visto affrontarsi la compagine nissena contro la cenerentola del campionato Fenice Priolo reduce da una sconfitta in casa all’overtime contro la capolista Ragusa.

I padroni di casa fin dai primi minuti di gioco hanno mostrato di non meritare lo 0 in classifica e non a caso portano l’inerzia del gioco dalla loro parte, attaccando con ordine e schierandosi in difesa con una zona 2-3 aggressiva. Dall’altra parte un CUSN, priva degli infortunati Minore, Barbera e Madonia oltre che dell’indisponibile Coach Turturici per impegni lavorativi, non entra assolutamente in partita e riesce soltanto a mettere a segno 4 punti nei primi 10 minuti di gioco, grazie a Marcello Armatore che dovrà abbandonare la partita per un infortunio.

Il CUSN riemerge nel secondo quarto, aumentando intensità in difesa con Paruzzo e Giannavola ed iniziando a trovare la via del canestro soprattutto con il ritrovato Gallina (a segno con 2 triple) chiudendo sotto di 4 punti.

Al rientro dall’intervallo i nisseni grazie ad un quintetto “piccolo” riesce a prendere il largo merito di una difesa ad uomo asfissiante raggiungendo anche il + 8. Da segnalare lo sforzo difensivo dei vari Messina, Iacolino e Mazzurco.

Il quarto quarto vede i padroni di casa rifarsi sotto a discapito di un CUSN disattento in difesa e sprecone in attacco. Negli ultimi minuti di gioco, la partita ritorna in equilibrio, ma grazie alle giocate offensive di Lacagnina il CUSN porta a casa, con fatica, una partita fondamentale per il campionato.

Partita dal bassissimo punteggio; da segnalare un campo da gioco al limite del regolamento viste le sue dimensioni al quanto ridotte. I nisseni si confermano al secondo posto distanti 4 punti dalla capolista Ragusa, vittoriosa in quel di Gela nell’altro incontro di giornata.

Il prossimo turno sarà fondamentale per capire le sorti del campionato. Il CUSN se la vedrà (domenica alle 18.00, Palacannizzaro) contro i cugini Gelesi sperando in un passo falso della capolista Ragusa che invece ospiterà l’ostica Salusport Priolo. Ecco il tabellino del Cusn: Paruzzo 3, Iacolino 6, Messina , Armatore 2, Giannavola , Mazzurco, Lacagnina 22, Iachetta 2, Gallina 8.