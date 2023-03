Auto, Guadagni entra a far parte del network Horizon Automotive

Guadagni S.p.a., sempre attenta a rilevare le tendenze di mercato e il mutare delle esigenze della propria Clientela attuale e potenziale, nell’ottica di ampliare e completare l’offerta di prodotti e servizi relativi alla mobilità, ha siglato un accordo di collaborazione con Horizon Automotive, azienda estremamente innovativa, operante nel settore del noleggio a lungo termine multi Brand.

Ne parliamo con uno dei soci della Guadagni S.p.a., il dr. Luigi Guadagni

Cos’è Horizon?

Horizon è una azienda nata dall’esperienza dei concessionari di vari Marchi. Ha sviluppato degli algoritmi unici nel mondo del noleggio, che aiutano l’utente a orientarsi tra le offerte disponibili sul mercato e a capire quando il noleggio by Horizon può essere più conveniente rispetto all’acquisto della stessa vettura, o rispetto alla media dei canoni di mercato o in entrambi i casi.

L’unione virtuosa di concessionari e noleggio a lungo termine, questo è alla base della partnership tra noi e Horizon.

Quindi Horizon si occupa di noleggio a lungo termine, come altre aziende, perché sceglierla?

Horizon Automotive è promotrice attiva di una nuova cultura legata alle forme di mobilità alternative all’acquisto di proprietà, senza perdere il legame con chi presidia storicamente il territorio, ovvero il concessionario, affermando l’importanza della triangolazione tra dealer, brand e cliente finale.

È esattamente nel connubio tra questi elementi che la partnership tra Horizon Automotive e Guadagni S.p.a., trova il proprio punto di forza, mantenendo uno stretto legame con il Cliente e preservandone la centralità, grazie alla conoscenza e al rapporto diretto che può svilupparsi solo tra chi vive e lavora nello stesso territorio.

L’esperienza acquisita in oltre 60 anni, ha portato la nostra azienda a sviluppare la propria attività offrendo, non solo un ampio ventaglio di Marchi tra cui scegliere la propria automobile, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Abarth, Jeep, Citroën, Opel e Fiat Professional, ma anche una vasta gamma di prodotti e servizi costruiti attorno alle diverse esigenze dei Clienti e una efficiente organizzazione post vendita con 2 officine di proprietà, il noleggio completa questa varietà di soluzioni rispondendo ad una richiesta in veloce crescita, anche nel nostro mercato.

Un pò una rivoluzione, una offerta diversa da quella di una classica concessionaria?

Ci dobbiamo abituare a un mercato sempre in evoluzione. Oggi possiamo affermare che siamo andati oltre la vendita, offrendo concretamente ai nostri Clienti vere e proprie “soluzioni di mobilità” al di la dei confini dei Marchi rappresentati, essendo in grado attraverso Horizon, di offrire a noleggio qualunque Marchio desiderato, nazionale o estero, guidando e accompagnando il nostro Cliente come siamo abituati a fare.

Concretamente quali sono i vantaggi che offrite con Horizon?

La piattaforma Horizon automotive è in grado di formulare un offerta di noleggio, di qualunque Marchio, in brevissimo tempo, selezionando la più competitiva tra le offerte dei maggiori player, Volkswagen Leasing, SIFA’, LeasePlan, ADL Automotive, Arval, Leasys, Kinto e ATHLON, tutti partner di Horizon. Inoltre una innovativa Mobility Platform, mette in comunicazione tutti i dealer partner, rendendo possibile la visualizzazione di tutti i veicoli presenti in stock, così da poter gestire in maniera più efficiente, veloce ed accurata una richiesta del Cliente con una riserva di vetture in pronta consegna, anche se dislocate in varie aree del mercato.

Come concluderebbe questa intervista?

Non rinunciamo ai nostri Clienti, se oggi chiedono una cosa diversa dobbiamo essere in grado di dare una risposta diversa! Questo vale per i prodotti, pensi alla elettrificazione, per i servizi, per il noleggio.

Quello che non vogliamo cambiare è il rapporto con loro, che rimarrà basato sul contatto diretto, sulla serietà e sulla affidabilità.