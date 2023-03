Auto finisce in un fosso e si ribalta: muore una 23enne, ricoverato in gravi condizioni il fratello

Tragedia della strada nel comune di Sissa Trecasali in provincia di Parma. Poco dopo le ore 20, per cause in corso di accertamento, un’auto è finita nel fosso e si è ribaltata mentre stava percorrendo via Cavanna, nella frazione di Borgonovo.

Una ragazza di 23 anni è morta dopo il ricovero d’urgenza nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Parma. Il fratello, poco più grande di lei, che si trovava in auto insieme alla sorella, è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Sul posto l’automedica, l’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni il conducente del veicolo avrebbe perso il controllo dell’auto, che sarebbe poi finita nel canale.