World Pistacchio Day: il 26 febbraio si celebra il frutto secco preferito dagli italiani

Il 26 febbraio cade il World Pistacchio Day che celebra il frutto secco preferito dagli italiani. Da una ricerca dell’associazione American Pistachio Growers risulta che 7 italiani su 10 consumano il pistacchio regolarmente. E fanno bene perché studi recenti hanno dimostrato che mangiare una moderata quantità di pistacchi al giorno (30 – 50 grammi) può aiutare a mantenere il cuore sano. Questo perché i pistacchi contengono solo 3-4 calorie per frutto e offrono oltre trenta diverse vitamine, minerali e fitonutrienti.

Per festeggiare questa giornata perché non decorare qualche dolcetto con la crema spalmabile al pistacchio di Fabbri 1905? O, meglio ancora, perché non affondare il cucchiaino nella golosità al pistacchio fatta crema? Ebbene sì, la crema di Fabbri 1905 è “pistacchiosa” all’ennesima potenza grazie all’attenzione e alla sapienza con cui l’azienda segue tutto il processo di produzione, inclusa la delicata fase di tostatura per ottenere un prodotto d’eccellenza, che esalta al meglio gusto e profumo intrinsechi del pistacchio.