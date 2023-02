Viaggi di Pasqua 2023: siete pronti a viverne ogni momento?

Pronti per viaggiare a Pasqua? Se non avete ancora deciso la meta nessun problema: in questo articolo troverete moltissimi spunti e idee per rendere i vostri viaggi di Pasqua 2023 memorabili. Se l’obiettivo è quello di trascorrere del tempo magico in vacanza, l’ideale è scegliere Tramundi, l’operatore turistico online leader dei viaggi organizzati in tutto il mondo che offre sia gite brevi o lunghe, in Italia o all’estero, in base alle diverse esigenze dei traveller.

Quindi, se amate i viaggi green e a contatto con la natura, potete partire verso l’Islanda e andare alla scoperta di questa terra meravigliosa, ricca di bellezze naturali o seguire l’aurora boreale. Tanta natura (e avventura) vi aspetta anche in Nepal, dove c’è solo l’imbarazzo della scelta: l’oasi naturale del Jhinu Danda Hot Spring, le piscine del fiume Modi Khola e il Santuario glaciale dell’Annapurna. Inoltre, se siete abili trekker, da non perdere la scalata di gruppo dell’Himalaya, la più imponente catena montuosa dell’Asia centro-meridionale.

Una meta naturale perfetta per la prossima Pasqua è anche il Sud Africa: qui vi potrete avventurare con una guida locale (e a bordo di un 4×4) nella Riserva privata di Mjejane per realizzare uno spettacolare safari fotografico prima di raggiungere il Kruger National Park e ammirare leoni, leopardi, rinoceronti, elefanti e bufali nella riserva di Mjejane.

Preferite un viaggio culturale? Da non perdere la Giordania: un viaggio qui, tra le città del deserto, la storica Petra e Amman, vi lascerà letteralmente senza fiato, oltre ad una curiosità infinita di scoprire qualcosa in più sulla storia di questo fantastico Paese.

Da valutare anche un viaggio in Armenia, tra le cattedrali patrimonio Unesco, i monasteri e i piccoli villaggi. Da non dimenticare, infine, le bellezze italiane che a Pasqua risplendono più che mai. Un tour in Sardegna, tra Costa Smeralda e Cala Luna, con le spiagge splendide e i mari cristallini, vi darà già un assaggio d’estate.

Magica l’atmosfera che si vive anche nelle zone della Costiera Almalfitana: Capri, Amalfi e Positano saranno compagne di viaggio uniche; magiche destinazioni da vivere tutto d’un fiato, sia nelle attività proposte che nello splendore dei panorami.

Infine, per un po’ di romanticismo, c’è sempre la Toscana. Avete mai provato a visitarla abbinando un tour delle Cinque terre? L’idea vincente di Pasqua allora può partire dalla terra toscana, con tappe a Pisa e Lucca, per poi proseguire verso la Liguria ed esplorare, a bordo di un battello, i borghi di Monterosso e Vernazza, prima di ritornare in Toscana e terminare il tour con una gita a Firenze, passeggiando sul Ponte Vecchio e ammirando i capolavori esposti agli Uffizi. Magico, vero?