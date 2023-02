Sommatino. Dal 18 febbraio al via il Carnevale Sommatinese 2023

SOMMATINO. Inizia sabato 18 febbraio il Carnevale Sommatinese 2023 organizzato dall’amministrazione comunale, in sinergia con Pro Loco e alcune realtà locali. Si comincia col Carnevale al Corso a cura di “Una festa tira l’altra” e Dj Salvatore Ferraro: animazione, giochi e balli per bambini e non solo. Domenica 19 doppio appuntamento, sia di mattina che nel pomeriggio presso il piazzale Padre Pio, “Carnival Party ” a cura de “L’isola che non c’è “: sfilata in maschera dei più piccoli, animazione, giochi e balli per bambini e giovani.

E infine il Martedì Grasso (21 febbraio): sfilata danzante in maschera con partenza davanti la Villa Garibaldi, che continuerà in Piazza e proseguirà al Corso per concludersi con disco party nel piazzale Padre Pio. Saranno previsti premi per: gruppo in maschera più originale, costume di carnevale più originale, locale a tema carnevale più originale.