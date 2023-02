Serie D. Sancataldese “corsara”: battuto il Città di Acireale 0-1; decide Zerbo su calcio di rigore

Grande impresa esterna della Sancataldese. La squadra di Pietro Infantino ha infatti battuto 0-1 fuori casa il Città di Acireale in una gara parecchio combattuta che s’è disputata nel campo sportivo comunale di Troina.

Partita molto combattuta, con i verdeamaranto di Pietro Infantino che ci hanno messo cuore e carattere in una sfida nella quale i padroni di casa hanno tentato, invano, di sorprendere la difesa ospite. Grandissimo Dolenti in almeno 3 occasioni nel primo tempo, con i padroni di casa che, sullo 0-1 hanno avuto ancora due occasioni per pareggiare, ma il portiere nisseno è stato insuperabile.

A sbloccare la gara ci ha pensato ancora una volta Zerbo su calcio di rigore, dopo che Giappone aveva atterrato in area Bonanno. agli 11 metri Zerbo è stato abile a concludere alle spalle del portiere acese e a ribadire una vittoria che, alla distanza, s’è materializzata per una Sancataldese che ha confermato, ancora una volta, non solo compattezza e forza, ma anche capacità di trovare la stoccata giusta al momento giusto nonostante un Città di Acireale mai domo e sempre pronto a replicare.

Ovviamente importante la vittoria odierna, anche perchè allontana la squadra di Pietro Infantino dalla zona play out portandola a + 8. Una distanza certamente rilevante che nelle prossime gare di campionato andrà possibilmente ampliata e che, comunque, da qui alla fine del campionato, costituisce una dote non indifferente da non scialacquare.

A partire da domenica prossima quando al Valentino Mazzola arriverà il Castrovillari per un match anche qui importante proprio in chiave risalita per la Sancataldese verso posizioni di classifica decisamente più tranquille.