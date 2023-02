Serie D. Sancataldese a caccia di punti sicurezza sul campo del Santa Maria del Cilento

Trasferta insidiosa per la Sancataldese sul campo del Santa Maria del Cilento (ore 14,30). Al campo sportivo Antonio Carrano i verdeamaranto si ritroveranno di fronte un avversario voglioso di agganciarli in classifica dal momento che la Sancataldese ha 34 punti, mentre il suo avversario di punti ne ha 31.

Ovviamente, in casa Sancataldese il morale è al massimo; la vittoria con il Real Aversa con la doppietta del bomber Bonanno (nella foto uno dei due gol di domenica scorsa con il Real Aversa), ma anche una ritrovata compattezza e motivazione nel gruppo, fanno si che la formazione di Pietro Infantino arrivi all’appuntamento di campionato con il Santa Maria del Cilento nelle migliori condizioni possibili in termini psico fisiche. I verdeamaranto, più che cercare punti salvezza, sono ora alla ricerca di quei punti sicurezza che gli consentano di guardare all’ultima parte del campionato con la necessaria tranquillità e poter dare il massimo senza la pressione delle sfide salvezza.

Per questa trasferta la Sancataldese dovrà come sempre far ricorso alle armi che, fin qui, gli hanno permesso di conquistare punti importanti anche fuori le mura amiche. In questo senso, saranno importanti non solo la tradizionale compattezza del gruppo, ma anche il carattere e la personalità di una squadra che deve puntare proprio su questi fattori per fare la differenza. (foto Sancataldese Calcio Official – Vincenzo Bonelli)