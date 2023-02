Serie D. Al “Valentino Mazzola” la Sancataldese a caccia della nona vittoria contro il Castrovillari

Per la 23^ giornata del campionato di serie D, girone I, la Sancataldese sfida oggi pomeriggio alle 15 il Castrovillari. Per i verdeamaranto, reduci da un filotto positivo i risultati che gli ha permesso di abbandonare la zona play out e di crearsi una distanza di 8 punti dalla prima delle quattro squadre della griglia play out, una sfida da vincere per confermare la risalita in classifica.

La Sancataldese di Pietro Infantino arriva alla sfida odierna forte del successo ottenuto sul campo del Città di Acireale 0-1 con gol di Zerbo. Proprio al match winner dell’ultima sfida e allo stesso Bonanno la Sancataldese si affiderà per far saltare il bunker di un Castrovillari che cercherà di vendere cara la pelle per conquistare punti importanti in chiave salvezza.

Dunque una sfida non semplice per una Sancataldese chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere in queste ultime gare di campionato. Il costo del biglietto al botteghino per la sfida odierna è: GRADINATA CENTRALE: 15€; GRADINATA: 12€ (Tariffa Young** & Donna €8); CURVA: 8€; OSPITI: 12 euro.

Prezzi in Prevendita: GRADINATA CENTRALE: 12€; GRADINATA: 10€ (Tariffa Young** & Donna €6); CURVA: 6€; OSPITI: 10€. (Ragazzi Gratis fino a 12 anni). La chiusura delle prevendite è domenica mattina ore 11:00. Le prevendite sono ATTIVE presso:

Tabaccheria MENNA in Corso Vittorio Emanuele n. 98. – SAN CATALDO

Tabaccheria Cammarata in Corso Vittorio Emanuele n. 13. – SAN CATALDO

I biglietti possono essere acquistati anche attraverso il portale online al link: https://www.postoriservato.it/elenco-date.html?idSpace=80 (Foto Sancataldese Calcio Official – Vincenzo Bonelli).