Secondo incontro sulla storia di San Cataldo nella sala Borsellino con protagonisti Giuseppe Alessi, il Medioevo ed Ernesto Vassallo

SAN CATALDO. Oggi 11 febbraio alle ore 17, presso la sala Borsellino, si terrà il secondo incontro delle 3 giornate sulla storia di San Cataldo, organizzate dalla poetessa Maria Concetta Naro e dallo scrittore Gianfranco Cammarata.

Un evento che già la settimana scorsa, in occasione del primo incontro, ha riscosso un enorme successo grazie sia alla bravura e alla preparazione dei relatori che delle foto storiche messe a disposizione da Arcangelo Calà, con le quali si è vista una San Cataldo che non c’è più e che in tanti nemmeno conoscevano.

Per la giornata di oggi, nell’ambito del secondo incontro, sono previste le presentazioni storiche di Sonia Zaccaria, Marco Anzalone e Gero Di Francesco. La prima parlerà di “Giuseppe Alessi nel secondo dopoguerra”, del presidente della Regione Siciliana che portò a San Cataldo il cardinale Ruffini nell’ ottobre 1955, come tappa importante della più generale visita a Caltanissetta per il 25° anniversario delle vocazioni sacerdotali.

Marco Anzalone tratterà una parte della storia sancataldese poco evidenziata finora dagli storici, parlando di “San Cataldo terra di antica storia: i misteri del Medioevo”. Gero Di Francesco tratterà: “Ernesto Vassallo: un sancataldese fra Roma e Caltanissetta”, avvocato e giornalista sancataldese, eletto deputato nelle fila del PPI nelle elezioni a suffragio universale e a scrutinio di lista nel 1919 e nel 1921.