Santa Caterina. Il Comune inserito nel piano nazionale di cablaggio in tecnologia FTTH di FiberCop per fibra ultraveloce

SANTA CATERINA. Il Comune di Santa Caterina è stato inserito nel piano nazionale di cablaggio in tecnologia FTTH di FiberCop – la società infrastrutturale del Gruppo TIM. Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Ippolito che, nel sottolinearne i vantaggi, ha anche rimarcato che da alcuni giorni sono già iniziati i lavori per portare la fibra ottica fino alle abitazioni e rendere così disponibili collegamenti ad Internet fino a 10 Gigabit/s.

Si tratta di una novità alquanto significativa per la comunità caterinese, anche perché, come ha avuto modo di sottolineare lo stesso primo cittadino: la nuova rete super-veloce infatti, rappresenta un’opportunità per l’intera comunità poiché consentirà a Santa Caterina di fare un passo importante sulla strada dell’innovazione accelerando i processi di digitalizzazione sul territorio.

Il sindaco, presentando l’iniziativa, ha anche rilevato che a beneficiarne saranno non solo i semplici cittadini, ma anche le imprese locali che avranno accesso a tutti i servizi digitali necessari allo sviluppo del proprio business, e i cittadini per i quali disporre di collegamenti ultraveloci è un aspetto fondamentale per migliorare la qualità della vita.