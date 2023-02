Sanremo 2023, Blanco pubblica un post su Instagram: “Chiedo scusa alla città dei fiori”

“Chiedo scusa alla città dei fiori”. Dopo l’azione distruttiva sul palco, con gli addobbi floreali devastati, Blanco si scusa con Sanremo con un post su Instagram e pubblica una paginetta di quaderno, scritta a mano, con un freestyle dedicato alla città e al Festival.

È il suo modo per farsi perdonare lo sfogo avvenuto all’Ariston quando, per un problema tecnico dell’auricolare, ha perso la pazienza e trasformato la coreografia della sua esibizione con il nuovo singolo L’isola delle rose in un massacro di bouquet.

Queste le sue parole: “Cadono fiori Ariston / spezzano fiori Ariston / cala il sipario Ariston / ti ho messo in lacrime come la mia mamma Ariston / mi hai visto fragile come un bimbo… e qui proprio qui dove mi hai insegnato a correre sono caduto / mi sono rotto la faccia e piango Ariston / ma poi rido, rido, rido, rido e grido / perché non sono perfetto come mi volevi / ma finalmente sono me stesso / Ti voglio bene Ariston con tutta la mia follia”.