San Cataldo. Lavoro giovanile e salvaguardia del tessuto sociale tra i temi affrontati nel Meeting della Speranza”

SAN CATALDO. Si è tenuto il “Meeting della Speranza”, un importante incontro promosso dall’Arciprete don Alessandro Giambra, che ha avuto come scopo principale quello di sensibilizzare sui temi sociali riguardanti il lavoro giovanile e la salvaguardia del tessuto sociale.

L’incontro mirava a far comprendere la situazione problematica in atto, allontanando le cause di tali malcontenti. Si è cercato di mettere in atto una sorta di manovra attuativa con una base operativa, per cercare di migliorare la situazione attuale.

All’incontro hanno partecipato diverse realtà associative, aziende e istituzioni della città di San Cataldo. È stato possibile constatare la presa di coscienza da parte di queste realtà sul tema in questione. In concomitanza con la Giornata Internazionale della Fraternità Umana sono stati sottolineati i temi sociali e la salvaguardia del tessuto sociale.

L’incontro ha portato a una presa di coscienza da parte di aziende e istituzioni presenti, che hanno aderito al progetto lanciato da padre Alessandro. La Giornata della Fratellanza è stata l’occasione per ribadire l’importanza di una società più inclusiva e solidale, in grado di prendersi cura del prossimo. Questo sarà solo il primo di tanti incontri, per una maggiore responsabilizzazione decisionale e condivisa sul divenire della nostra comunità sancataldese.