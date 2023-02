San Cataldo. In uscita il nuovo libro di Vincenzo Siracusa “Era l’Ora Terza”

SAN CATALDO. Ancora una pubblicazione per il sempre dinamico Vincenzo Siracusa. Il giovane scrittore sancataldese, attraverso la prefazione del Cardinale Angelo Comastri, ha lavorato assieme a Fr. Emiliano Antenucci, ad un libro, “Era l’Ora Terza” (Edizioni Ex Libris), che costituisce una meditazione sulla meravigliosa Via Crucis artistica del maestro F. Paonessa, visitabile presso la Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso.

“Assieme a Fr. Emiliano Antenucci, all’editore Carlo Guidotti, per la prima volta, abbiamo sigillato con questo libro meditativo, uno degli scrigni artistici tanto caro alla Città di Roma”, ha commentato Vincenzo Siracusa che ha annunciato l’uscita a giorni di questo nuovo libro.