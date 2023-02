Rissa tra mamme alla gara di danza dei figli: intervengono polizia e carabinieri

A Guidonia (Roma) la gara di danza Msp Dance Cup, una competizione di ballo per bambini e adolescenti, in programma al Cadillac Village, si è trasformata in un incubo.

L’evento, a cui partecipavano tutte le scuole della Capitale, è infatti stato sospeso dopo l’intervento di polizia e carabinieri chiamati a sedare una rissa tra genitori. Due coppie si sono azzuffate a causa dei posti, al culmine di una giornata di tensione. E solo l’arrivo delle forze dell’ordine ha dissipato ogni rabbia.

Cosa è successo

Per capire bene le motivazioni che hanno scatenato la rissa, però, bisogna fare un passo indietro. L’organizzazione probabilmente non aveva pianificato le molte adesioni di partecipanti, non solo tra i giovani atleti, ma anche tra i genitori, parenti e amici che si sono ritrovati a non poter neanche trovare un parcheggio idoneo né assistere, se non a scaglioni, alle gare per l’assenza di posti per tutti, dopo aver pagato anche un biglietto. La struttura non era abbastanza attrezzata.

La rissa

Dal parcheggio, quindi, al bar, con ore di attesa per un caffè, la giornata di domenica è partita con il piede sbagliato ed è finita ancora peggio. La tensione è culminata con la rissa: una coppia di genitori che doveva assistere alla competizione, non appena ha visto due posti liberi sugli spalti, si è fiondata, spostando le giacche che vi erano appoggiate. Ma all’arrivo dei proprietari, che reclamavano i loro posti, si è scatenato il putiferio e la gara è finita a improperi e borsettate.

Qualcuno ha chiamato i carabinieri e la polizia, che, una volta arrivati, hanno sedato la rissa e diviso le mamme, sospendendo la competizione (tranne che per i ragazzi più grandi). Dopo il danno la beffa, qualcuno ha dovuto anche chiamare il carro attrezzi poiché impossibilitato a uscire con l’auto dal parcheggio, date le molte macchine in doppia fila.