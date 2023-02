Real Maestranza, i marmisti hanno eletto Portabandiera e Alabardiere: onoreranno le cariche Giancarlo Salerno e Calogero Zola Esposto

Il 24 febbraio si è riunita la categoria dei Marmisti presso la sede nel laboratorio del presidente Luigi Fiocco per eleggere le nuove cariche per le processioni della Real Maestranza 2023.

Nel corso dell’assemblea, con la presenza dell’assistente spirituale Don Diego Trupia, i partecipanti hanno eletto per la carica di portabandiera Giancarlo Salerno e Calogero Zola Esposto come alabardiere. Le due cariche rappresenteranno la categoria Marmisti durante le prossime processioni della Settimana Santa.

Giancarlo Salerno, classe 1966 Caltanissetta, 2 figlie: Floria e Lorena di 28 e 33 anni. E’ figlio del Maestro Umberto Salerno che ancora oggi prosegue orgogliosamente la sua attività a Caltanissetta.

Calogero Zola Esposto, appena 18 anni frequenta il 5 anno presso l’Istituto tecnico Mario Rapisardi, nipote di Roberto Salvatore Corbo, che insieme al fratello Gaspare guidano attività fondata dal padre Alfonso Corbo, Cavaliere e Capitano della Real Maestranza nel 2005.