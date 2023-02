Precari Covid siciliani, On. Mancuso (Forza Italia)“ E’ un dovere della Politica trovare delle soluzioni”

“A proposito dei Precari Covid siciliani è un dovere della Politica trovare delle soluzioni”. Interviene il Deputato Regionale di Forza Italia On. Michele Mancuso sulla delicata questione in quanto ritiene indispensabile un intervento politico risolutivo, soprattutto a fronte dell’’inserimento nel testo definitivo del Milleproroghe votato al Senato, dell’emendamento che estende la possibilità di stabilizzazione a tutto il personale del SSN sanitario e amministrativo contrattualizzato con forme di lavoro flessibile che ha prestato servizio durante l’emergenza Covid”.

MANCUSO aggiunge: “Finalmente i lavoratori assunti con CoCoCo e Partite IVA potranno godere della norma che prevede la loro stabilizzazione dopo 18 mesi di precariato. Inoltre l’ulteriore estensione dei termini per il raggiungimento dei requisiti ai sensi del dl 75 del 2017, permetterà a molti lavoratori presenti nel Pubblico Impiego non sanitario di raggiungere i requisiti della stabilizzazione ai sensi della famigerata Legge Madia; Stabilizzare questo personale significa, infatti, impedire che si creino nuovi vuoti di organico oltre quelli comunque già presenti nelle ASL di tutta la regione”.

“Sono certo che il Governo Regionale, e soprattutto il Presidente Schifani, che è sempre stato attento e propositivo rispetto questo argomento, adesso potranno dare attuazione alle possibilità che offre la nuova normativa, individuando con gli uffici, il percorso normativo-giuridico da intraprendere”.

MANCUSO dichiara inoltre: “ continuerò a vigilare fino a quanto tutto il personale precario non verrà stabilizzato e fino quando tutte le graduatorie presenti nelle varie aziende siciliane non verranno portate ad esaurimento, adesso la prima cosa da fare è prevedere una proroga che traghetti tutto il personale ad una definitiva e meritata stabilizzazione, non possiamo dimenticare il grade servizio che tutto questo personale ha fornito alla collettività in uno dei momenti più tragici di sempre”.