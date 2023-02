Pallavolo femminile B2. La Traina a caccia di riscatto sul campo della Reghion

Dopo tre settimane di pausa agonistica coincidenti con la fine del girone di andata e l’inizio del ritorno, la TRAINA SRL scende in campo nuovamente in trasferta. La squadra nissena sarà infatti impegnata sabato 4 febbraio a Reggio Calabria in casa della Reghion, formazione che attualmente staziona al 10° posto della classifica del girone M della serie B2 femminile con 15 punti a sole tre lunghezze dalla zona retrocessione.

Sono quindi ben 16 i punti di distacco della formazione calabra dalla TRAINA SRL, (attualmente terza con 31 punti) differenza che fu marcata già nella gara di andata quando Spena e compagne si imposero con un netto 3 a 0. Ma la trasferta oltre Stretto è vista con qualche apprensione in casa nissena perché il campo di Reggio è stato sempre difficile da espugnare in quanto vi hanno vinto solo la capolista Zafferana (che però fu costretta a ricorrere al quinto set) e il Cus Catania (che prima della sosta si è imposto al quarto set con gli ultimi due parziali vinti ai vantaggi) e perché le ragazze di Francesca Scollo hanno perso le ultime due gare giocate lontano dal Palacannizzaro.

Se a questo si aggiunge che ancora alcune atlete nissene non hanno superato i postumi di alcuni infortuni rimediati nella parte finale del girone di andata, servirà una prova di concentrazione e abnegazione per ritornare al successo pieno e rimanere in corsa per i primi posti della classifica.

La Reghion rispetto all’andata schiererà la centrale Federica Perri e comunque Caterina Genovese e compagne negli ultimi incontri hanno mostrato di meritare qualche punto in più di quello che indica la classifica. Il match si disputerà con inizio alle ore 18.30 al Palacolor Pellaro, struttura notevolmente più piccola dell’immenso Palacalafiore (8.400 posti) dove fino alla gara precedente aveva giocato la Reghion. Direttori di gara saranno Elena Morello e Valeria Vitola della sezione arbitrale della regione Calabria.