Migranti, il vescovo di Palermo Lorefice: “Strage, colpa politiche di Italia e di Ue”

La strage di migranti nelle coste calabresi e’ “responsabilita’ nostra”, quel che e’ avvenuto a Cutro “non e’ stato un incidente, bensi’ la naturale conseguenza delle politiche italiane ed europee di questi anni, la naturale conseguenza del modo in cui noi cittadini, noi cristiani, malgrado il continuo appello di Papa Francesco, non abbiamo levato la nostra voce, non abbiamo fatto quel che era necessario fare girandoci dall’altra parte o rimanendo tiepidi e timorosi”.

Lo afferma l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, vice presidente dela Conferenza episcopale siciliana con delega alle migrazioni”.