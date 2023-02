Maltempo. Causa forti piogge è straripato il fiume Dirillo lungo la Ss. 115. La Polizia sta coordinando la viabilità

A causa delle forti piogge stamattina è straripato il fiume Dirillo invadendo la carreggiata della strada statale 115 “Gela/Vittoria”, al chilometro 282, nel territorio di Gela.

Sul posto sono intervenuti due equipaggi della Polizia Stradale, uno del distaccamento di Gela e uno da quello di Vittoria. Un’autovettura che in quel momento stava transitando da quella strada è stata travolta dal forte flusso dell’acqua ed è rimasta bloccata; fortunatamente gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo.

Al momento la Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta sta coordinando le operazioni di viabilità della zona deviando il traffico veicolare in direzione Niscemi. Per chi non può fare a meno di mettersi in viaggio con questo maltempo la Polizia Stradale raccomanda la massima prudenza alla guida.