Iniziano i lavori della ciclabile che dalla stazione di Caltanissetta arriverà in Via dei Giardini, l’annuncio dell’assessore Frangiamore

Inizieranno già dalla prossima settimana i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che dalla stazione ferroviaria di Caltanissetta Centrale arriverà fino a Via dei Giardini passando per Pian del Lago e facente parte del più ampio progetto della Ciclovia Centro Sicilia Caltanissetta – Enna – è quanto fa sapere in una nota l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Caltanissetta Marcello Frangiamore. Lungo il suo percorso sarà necessario eliminare alcune piante che sono poste lungo il tracciato. A tal fine è stato fatto un accurato studio seguito da una serie di sopralluoghi che hanno consentito di minimizzare il taglio delle piante soprattutto nel tratto iniziale. Dallo stadio Tomaselli in poi, il percorso ciclabile sarà posto all’esterno della carreggiata destra della Via Stefano Candura dove saranno salvaguardati alcuni alberi, mentre gli arbusti e gli alberi posti all’interno del canalone saranno estirpati. Si tratta di piante cresciute all’interno del canalone in maniera disordinata molte delle quali anche ammalorate. Gli alberi posti sul margine stradale opposto non saranno toccati. La pista una volta realizzata ricoprirà interamente il canalone e ciò comporterà una serie di vantaggi tra cui l’eliminazione del canalone stesso all’interno del quale attualmente vengono spesso gettati rifiuti da utenti indisciplinati e che poi risultano di difficile raccolta. Sotto la pista sarà realizzato un apposito condotto fognario che raccoglierà i reflui provenienti dalle innumerevoli abitazioni presenti a Pian del Lago al fine di eliminare la percolazione degli attuali impianti di smaltimento dei reflui che attualmente scaricano nel terreno e sono di potenziale rischio di inquinamento della falda idrica sottostante. Tale tratto di strada – conclude l’assessore Frangiamore – è inoltre molto frequentato da sportivi ciclisti e pedoni e la costruzione della pista ciclo-pedonale consentirà loro di potere utilizzare tale area in un percorso protetto con la massima sicurezza stradale.

Tutti gli alberi che saranno tagliati per fare posto alla sede della pista ciclabile saranno rimpiazzati con un numero maggiore di alberi adulti che saranno posti al margine della pista facendo si che il bilancio tra gli alberi tagliati e quelli messi a dimora sia a netto vantaggio di questi ultimi.

I tagli saranno realizzati entro i termini di legge affinché gli stessi non possano nuocere alla nidificazione degli uccelli.

Le piante messa a dimora saranno affiancate anche da cespugli ed arbusti di diverse specie autoctone che garantiranno la conservazione della biodiversità.

Ad ulteriore compensazione ambientale altri alberi saranno posti a dimora in aree che l’amministrazione comunale ha messo a disposizione tra quelle attualmente presenti all’interno della città.