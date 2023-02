In pubblicazione Libro “Bussan alla porta” dell’acquavivese Calogero Sorce

ACQUAVIVA PLATANI – Il poeta e scrittore acquavivese, Calogero Sorce, pubblica il libro “BUSSAN ALLA PORTA”, un libro di racconti ove la fantasia si sovrappone alla realtà interfacciandosi con essa, e superandola di gran lunga entra nel campo immaginario del non provato od esperibile ma possibile. Dalla premessa dell’autore: “La fantasia e la realtà sono due facce della stessa medaglia, non può esistere l’una senza l’altra, a meno che la monotonia non regni sovrana; e la monotonia è statica, è amorfismo e morte. La vita stessa è fatta di entrambe, spirito e materia, essenza e non essenza. Nell’iter di tutti i giorni si commistano e si fondono sino a divenire un tutt’uno, intrinsecandosi l’una nell’altra. E questo si evince dai racconti presenti in questa raccolta. Partono dalla fantasia per sconfinare poi nella realtà, oppure partono dalla realtà per sconfinare poi nella fantasia. La concretezza però regna sovrana, come per dar certezza che tutto è tangibile, visibile od invisibile che sia”. Tali racconti sono stati scritti per far riflettere il lettore ed alla fine in essi si evince sempre una morale. In imminente stampa è anche il suo prossimo libro “APPARIZIONE DELLA MADONNA AD ACQUAVIVA PLATANI, anno domini 1950” che tratta dell’apparizione della “Bedda Matri”, Bella Madre”, ad una pastorella di 12 anni di Acquaviva Platani (CL); otto apparizioni: cinque al Casalicchio, contrada di Cammarata (AG) e tre apparizioni ad Acquaviva Platani. Le apparizioni erano contornate dal “fenomeno solare”, come quello di Fatima, verificatosi e puntualmente avvenuto, nella sua maestosità il 15 aprile 1950 alle ore 14,00, segno annunciato 20 giorni prima perché richiesto, come segno manifesto delle apparizioni, dal parroco di allora e da altre dotte persone che nelle apparizioni non credevano affatto. Tale fenomeno solare è avvenuto alla presenza di migliaia di persone venute da tutte le parti della Sicilia e anche da gran parte della penisola. Da come riferito, anche dalla cronaca del “Giornale di Sicilia” e della “Sicilia del Popolo” di allora, molti abitanti di Mussomeli erano allora presenti all’evento e sicuramente questi qualcosa ricorderanno ancora. La Madonna ha detto, alla esplicita richiesta della veggente, da molti indotta, di nomarsi “Madonna del Perpetuo Soccorso”. Lo scrittore ha attinto gli eventi dalle cronistorie di allora, redatte da chi i fatti li ha visti o li ha vissuti, e ha scritto tale libro per non far cadere nell’oblio una pagina di storia religiosa del “Vallone del Platani” e tramandarla così ai posteri, nella speranza alla luce dei fatti narrati, vecchi e nuovi, di nuovi risvolti. Tali libri sono editati da “Edizioni Billeci”.,.